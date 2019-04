Stadtrat : Tiefschläge im Kampf gegen Formella?

Kommentar

Eine Vergleichsrechnung – ausdrücklich auf Anfrage erhoben – bringt Zahlen, in denen es günstigere, aber auch deutlich teurere Städte gibt, als Haan. Ein normales Ergebnis, sollte man meinen. Doch im Fall Formella scheint nichts mehr normal zu sein. Da werden den Politikern in zwei Ausschüssen Zahlen aus Ermittlungsunterlagen präsentiert, die ausweisen sollen, Formella habe der Stadt einen „fiktiven Schaden“ von rund 137.000 Euro zugefügt – und dann stellt sich heraus, dass als Referenzwert Monheim genommen wurde, das kreisweit bestens dasteht. Ginge es danach, müssten Verantwortliche anderer Städte vor den Kadi. Doch im Kampf gegen Formella ist ein solches Argument durchaus politisch salonfähig. Soll die Abwahl so argumentativ untermauert werden? Falls ja, bleibt ein fieser Beigeschmack. pec