Corona : Kampf gegen Corona: Prof. Bölke und Michaela Noll rufen zur Plasmaspende auf

Prof. Edwin Bölke ist Mediziner an der Uniklinik Düsseldorf. In Haan sitzt er für die CDU im Stadtrat. Foto: Edwin Bölke

Haan Der Mediziner und Kommunalpolitiker sowie die Bundestagsabgeordnete wollen gemeinsam erreichen, dass ehemalige Covid-19-Patienten akut erkrankten Menschen helfen. Eine Stunde Zeit reiche dazu aus.

In der Blutspendezentrale des Universitätsiklinikums Düsseldorf sowie an anderen Universitätskliniken in Nordrhein Westfalen kann man diese Rekonvaleszentenplasmen herstellen. „Es scheint so, dass bei der Infektion gebildete Antikörper gegen das Coronavirus als Immunantwort bei aktuell infizierten Personen die Schwere der Erkrankung lindern und diese möglicherweise eleminieren kann“, sagt Bölke. Daher würden solche Patienten dringend gesucht.