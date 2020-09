Kalkwerke-Halde Oetelshofen : „Osterholz bleibt!“ erhält Platzverweis vor der Unihalle

Haan/Wuppertal Die geplante Halden-Erweiterung der Kalkwerke Oetelshofen stand Dienstag im Mittelpunkt eines Erörterungstermin im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. 14 private Einwender und 18 Vertreter öffentlicher Belange waren zu dem nichtöffentlichen Termin in die Unihalle Wuppertal gekommen. Die Bürgerinitiative „Osterholz bleibt!“ musste das Gelände verlassen.

Die Werksdeponie Halde Oetelshofen, die zur Entsorgung des Abraumgesteins genutzt wird, ist inzwischen zu klein zur Aufnahme weiterer Mengen geworden ist. Daher hat das Unternehmen in einem Planfeststellungsverfahren die Vergrößerung der Deponie beantragt. Im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens wurden die Pläne im Mai/Juni 2019 öffentlich ausgelegt. Insgesamt haben rund 50 Privatpersonen und 20 Träger öffentlicher Belange Stellung genommen. Auch die naturschutzfachlichen und forstrechtlich zuständigen Stellen waren im Verfahren beteiligt.

Diese Einwendungen werden nun in der Wuppertaler Uni-Halle im nichtöffentlichen Erörterungstermin zwischen den am Verfahren beteiligten Personen nochmals diskutiert. Am Nachmittag war noch nicht absehbar, wann der Termin endet.