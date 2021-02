Streit um Abraumhalde an der Stadtgrenze Haan/Wuppertal : Kalkwerke verzichten vorerst auf Rodung im Osterholz

Kalkwerk Oetelshofen im Osterholz, links befindet sich die Halde am Waldrand, die erhöht werden sollte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In einer Erklärung haben die Kalkwerke Oetelshofen bekannt gegeben, sie wollten zur Deeskalation im Streit um den Erhalt des fünf Hektar großen Waldgebietes im Osterholz noch einmal das Gespräch mit den Protestlern suchen.

Von Peter Clement

Tagelang hatte es Spekulationen um eine angeblich unmittelbar bevorstehende Räumung des Waldgebietes Osterholz gegeben, in dem Aktivisten seit vielen Monaten ein sogenanntes „Protestcamp“ aufgebaut und bezogen haben. Dann kam plötzlich die Entwarnung: Die Kalkwerke Oetelshofen verzichten vorerst auf die Rodung des fünf Hektar großen Waldstücks, das eigentlich im Zuge der Erweiterung des Unternehmens einer Abraumhalde weichen soll.

„Aufgrund der aktuell angespannten öffentlichen Diskussion zur geplanten Haldenerweiterung haben wir uns in enger Abstimmung mit dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal dazu entschlossen, die dafür vorgesehene Rodung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu forcieren“, schreiben die Geschäftsführer Moritz, Jörg und Till Iseke in einer umfangreichen Presseerklärung. Stattdessen wolle das Unternehmen – „sobald die Stimmungslage wieder eine sachliche Diskussion zulässt“ – noch einmal die Chance nutzen, um mit allen interessierten Parteien im Dialog zusammenzukommen. Dabei werde man auch nochmal auf die einzelnen Punkte des Vorhabens eingehen, „da wir festgestellt haben, dass darüber viele falsche Informationen in die Welt gesetzt wurden“.

Eine mit Beton blockierte Schranke. Foto: Peter Clement

Prokurist Till Iseke verweist erneut auf den Hintergrund der geplanten Erweiterung – Abraum, der bei der Gewinnung des Rohstoffes anfalle, also Sand, Lehm und Erdreich. Dafür brauche es Haldenfläche, die am Rand des Steinbruchs gegeben sei. Konkret geplant sei eine Fläche von fünf Hektar, etwa drei Prozent des Osterholzes. Von dem Waldgebiet am Rande Wuppertal-Vohwinkels und der Stadt Haan werden nach Aussage des Unternehmenssprechers „rund 100 Hektar durch die Familie Iseke naturnah bewirtschaftet. Hier möchte das Unternehmen Bäume fällen, um weiterhin produzieren zu können.“ Dafür aber hätten die Aktivisten, die sich unter anderem in der Initiative „Osterholz bleibt“ organisierten, kein Verständnis.

Die Aktivisten hatten in den vergangenen Tagen ihre Barrikaden rund um das Camp sogar noch einmal verstärkt, zudem wurden mehrfach Mahnwachen veranstaltet. „Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, haben wir daher beschlossen, zunächst auf die vorgesehene Rodung zu verzichten“, erläutert Iseke.

Waldbesetzer haben auf einer Tafel eine Wunschliste über die für das Lagerleben nötigen Dinge notiert. Foto: Peter Clement

Bereits jetzt finde sich auf der Website „oetelshofen.de“ ein Anwohnerforum, das auf viele Fragen zum Osterholz antworte, betonen die drei Geschäftsführer und fügen hinzu: „Es ist schade, dass unsere Bemühungen, über die komplexe und emotionalisierende Sachlage zu informieren, gerade in den sozialen Netzwerken konterkariert und ins Gegenteil gekehrt werden. Wir plädieren zum weiteren Dialog für eine faire, sachliche und diffamierungsfreie Atmosphäre.“

Ein Weg ist mit eingegrabenen und festbetonierten Felsbrocken sowie Barrikaden aus Holzstämmen blockiert. Foto: Peter Clement