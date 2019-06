Haan : Kalkwerke brauchen Platz für Abraum

Im Osterholz sollen auf fünf Hektar Fläche viele Bäume gefällt werden. Ersatzpflanzungen sind im Düsseltal geplant.

Haldenerweiterung bei Oetelshofen? Bereits vor Jahren war das rings um das Hahnenfurther Kalkwerk ein großes Thema. Damals waren gerade die Pläne zu den Halden „Holthausen“ und „Schöller“ offengelegt worden. Hatte es anfangs noch Gegenwind seitens zweier Bürgernetzwerke gegeben, so ist davon nun nichts zu spüren. Das Unternehmen hatte sich den Bürgerprotesten gestellt und die Bedenken der Anwohner ernst genommen. Deren Anregungen waren in die Planungen eingeflossen, so dass Peter Thüns vom Bürgernetzwerk „Holthusen 1715“ heute sagt: „Wir haben die Kalkwerke Oetelshofen als verlässlichen Partner kennengelernt. Über die Jahre hinweg ist Vertrauen entstanden.“ Die Begrünung der Halde oder auch deren Modellierung, um den Anwohnern die untergehende Sonne zu erhalten: Das sei alles wunderbar gelungen.

Die geplante Haldenerweiterung soll ein Kippvolumen von 2,5 Millionen Kubikmetern aufnehmen können. Danach soll mit der Innenverkippung begonnen werden. Der Kalkabbau kann nach derzeitigen Planungen in der Grube Osterholz noch weitere 25 bis 30 Jahre weiterlaufen. Das Unternehmen bemüht sich, das Abraumvolumen durch Investitionen in modernste Siebtechnik möglichst gering zu halten.

Eine erneute Erweiterung der Alt­halde war notwendig geworden, nachdem die Halden „Schöller“ und „Holthausen“ das unverwertbare Gestein nicht mehr aufnehmen konnten. Bislang war man davon ausgegangen, dass deren Deponie-Volumen ausreichen werde, um danach mit der Innenverkippung zu beginnen. „Das hat so wegen der unerwartet hohen Menge des unverwertbaren Gesteins nicht funktioniert. Wir müssen bereits jetzt dort abkippen, wo wir darunter noch Kalk abbauen wollen“, spricht Geschäftsführer Jörg Iseke über die Innenverkippung und die Gründe für eine erneute Haldenerweiterung. Für das Unternehmen sei das eine kostspielige Sache, weil der Abraum dort nur zwischengelagert werden könne. Sobald die neue Halde genehmigt sei, müsse all das nochmals „angefasst“ und dorthin umgelagert werden.

„Die Wanderwege durchs Osterholz bleiben erhalten“, kündigt Iseke an. Bald will das Unternehmen auch an der Halde „Schöller“ die neue Aussichtsplattform mit Blick in die Grube Osterholz fertigstellen.