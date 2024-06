Nachruf Kalkwerke-Chef Moritz Iseke ist tot

Iseke hatte sich jahrelang als CDU-Fraktionssprecher der Bezirksvertretung Wuppertal-Vohwinkel engagiert, CDU-Ratsherr Eckhard Klessner erinnerte sich auf der Trauerfeier an einen uneitlen und kreativen Politiker, der die Dinge um der Sache Willen vorangetrieben habe. Er habe strategisch gedacht, aber auch weit darüber hinaus. Der Wuppertaler Stadtteil Hahnenfurth, in dem die Kalkwerke angesiedelt sind und in dem Moritz Iseke auch selbst lebte, lag ihm besonders am Herzen. Dort hatte er vor mehr als zehn Jahren den ehemaligen Bahnhof erworben und aufwendig saniert.