Aus dem Polizeibericht : „Käufer“ klaut VW Golf bei Probefahrt

Haan Bei einer Probefahrt am Montagabend (28. September) hat ein bisher unbekannter Täter einen bei einem Onlineportal zum Verkauf angebotenen VW Golf von einem Rastplatz auf der Autobahn 46 gestohlen.

Laut Polizeibericht hatte der Unbekannte nach einer Onlineanzeige zum Verkauf des sechs Jahre alten VW Golf 7 einen Termin zur Probefahrt bei dem 40-jährigen Verkäufer vereinbart. Gegen 18.30 Uhr erschien er zu Fuß an der Haaner Wohnanschrift des Besitzers. Nachdem er sich das Auto angesehen hatte, bat der Mann um eine Probefahrt, in deren Verlauf er auf die Autobahn 46 in Richtung Wuppertal fuhr. Zwischen den Anschlussstellen Haan-West und Haan-Ost fuhr er den Rastplatz Höfgen an und bat um eine Überprüfung der Parksensoren. Der Halter verließ das Fahrzeug und der vermeintliche Kaufinteressent nutzte den Moment, um sich über die Autobahn in Richtung Wuppertal davon zu machen - und zwar mit dem grauen Golf 7 mit dem amtlichen Kennzeichen ME - JB 1977.