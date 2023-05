Öffentliche Ordnung JuPa: Zeitvorgabe an Treffpunkten lockern

So wichtig die Verordnung für solche Schulhöfe und andere Plätze auch sein mag – sie wird nach Auffassung des Jugendparlaments der Gesamtsituation in Haan nicht gerecht. Denn zu den Plätzen, deren Nutzung durch die Regelung eingeschränkt wird, gehört beispielsweise auch die Skateanlage: Die aber befindet sich an der Landstraße und ist damit abgelegen. „Nach den bisherigen Fassung sind Personen, die sich dort aufhalten nach Einbruch der Dunkelheit rechtlich dazu verpflichtet, die Anlage zu verlassen“, führen die Antragsteller Henrik Giebels, Emilia Zambon und Melin Atakay in ihrem Antrag aus. Eine besondere Beschilderung mit festgelegten Öffnungszeiten könne das Problem lösen.