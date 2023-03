Sitzung im Rathaus JuPa: mit Hochdruck ans Thema Treffpunkte

Die Gartenstadt hat viele Vorzüge, doch in einem Punkt herrscht akuter Nachholbedarf. Jugendtreffpunkte sind rar. Außer der Skateanlage, die auch schon mal bessere Jahre erlebt hat, dienen den Heranwachsenden vielerorts die Schulhöfe als Verweil- und Spielort. Auch in Haan solle der Schulhof der Gesamtschule dafür hergerichtet werden, erklärte JuPa-Vorsitzender Henrik Giebels jetzt in der jüngsten Sitzung des Gremiums. „Weil andere Orte dafür fehlen, sind Schulhöfe auch nach dem Unterricht jugendrelevante Plätze.“ Sie für Jugendliche am Nachmittag und in den frühen Abendstunden zugänglich zu machen, hält der Jungpolitiker für unerlässlich.