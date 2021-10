Jugendparlament Haan : Jungpolitiker fordern Sanierung der Skateanlage

Haan Jugendparlamentarier wollen sich für die Sanierung des maroden Skaterparks an der Landstraße einsetzen. Die Abwanderung der Skaterszene wird befürchtet.

Vorstandsvorsitzender Dominic Budych erinnerte daran, dass das Thema rund um die Sanierung der Anlage an der Landstraße und die Einrichtung eines Jugendtreffpunkts an dieser Stelle nicht neu sei. „Vor Jahren hat sich das Jugendparlament schon mal damit beschäftigt, aber bis das Projekt angegangen wird, dauert es noch etwas.“ Grund sei ein hoher Kostenfaktor und fehlende Planer in der Stadt, die sich dieser Baumaßnahme kurzfristig annehmen könnten.

Einen weiteren Vorschlag, den die Jungparlamentarier vor dem Ende ihrer Legislaturperiode auf den Weg bringen wollen, ist die Anschaffung von 1000 Trinkflaschen für Haaner Schüler. Das Projekt, das bereits am Haaner Gymnasium erfolgreich etabliert wurde, soll nun auf alle anderen Schulen ausgeweitet werden. Durch die robusten und umweltfreundlichen Trinkflaschen würden Schüler dazu bewegt, mehr Leitungswasser zu trinken, was gesund wäre und auf PET-Flaschen zu verzichten, was die Umwelt schonen würde. Für einen Eigenanteil von fünf Euro sollen die Flaschen in den Schulen erhältlich sein, sodass der finanzielle Aufwand für die Stadt nahe null wäre, sofern sich auch die Schulvereine einbringen, bilanziert Budych. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 1. Dezember will das Jugendparlament den Antrag einbringen.