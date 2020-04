Aus dem Polizeibericht : Quad-Fahrer wird schwer verletzt

Foto: dpa

Haan Schwere Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag bei einem Alleinunfall mit seinem Quad. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verunglückte der junge Mann gegen 16.05 Uhr auf einem Feldweg an der Millrather Straße in Gruiten.

