Haan : JU will „Polnische Mütze“ renaturieren

() Die Junge Union Haan hat eine Renaturierung der Ortslage Polnischen Mütze in Gruiten gefordert. „Der Ausbau der Ortslage und der Rampen zur A46 ist abgeschlossen, doch vor allem an den Rändern der Kreuzung liegen erhebliche Restflächen brach“, stellte der Vorsitzende Tim Feisel jetzt in einer Pressemitteilung fest.

Die JU finde, dass diese Flächen einer ökologisch wertvollen Nutzung zugeführt werden könnten. „Es soll zudem geprüft werden, ob auf der größten Fläche im Nord-Westen ein Waldstück entstehen kann“, betont die Nachwuchsorganisation der CDU. „Denn auch darin sehen wir einen Beitrag der Gartenstadt Haan zur Verbesserung Ihrer CO 2 -Bilanz“, ergänzt der Beisitzer Vincent Endereß. Der jetzt vorgelegte Bürgerantrag soll ebenso wie der vorangegangene Antrag im vergangenen Jahr dazu dienen, dass die CO 2 -Bilanz verbessert und die Gartenstadt noch zukunftsfähiger gemacht wird.