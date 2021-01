Haan : Jugendparlament: Beim Nahverkehr noch viele Wünsche offen

Haan Eine Umfrage unter Jugendlichen hat ergeben, dass bei den ÖPNV-Angeboten in Haan viel Verbesserungsbedarf gesehen wird. Das war jedoch nicht das einzige Thema in der jüngsten Sitzung des JuPa.

Ein Thema brennt jungen Menschen besonders unter den Sohlen: Die Anbindung Haans an den Öffentlichen Nahverkehr. Sie hatten eine Umfrage gestartet, die jetzt ergab, dass für ihre Altersgruppe kaum eine Linie, weder Bus noch Bahn, hinreichend gute Anschlüsse biete. Die Taktungen an den Haltestellen beinhalteten oft eine Dreiviertelstunde Wartezeit tagsüber, hieß es. Das Nachtleben in der Gartenstadt sei ohnehin nicht attraktiv und somit müsse man in Nachbarstädte ins Kino oder eine Kneipe fahren. Selbst die Linie SB 50, die früher einmal wenigstens in nördliche Richtung zur sogenannten „Fressmeile“ an der Landstraße führte, ende jetzt am Nachbarsweg. Besonders beim Thema Nahverkehr sind also noch viele Wünsche der jungen Demokraten an die älteren Vertreter offen.