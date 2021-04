Jugendparlament Haan : JuPa stellt sich professioneller auf

Amelie Lämmerwirt, Dominik Budych und Roxy Zambon vor dem Haaer Rathaus. Alle sind Vorstände des Jugendparlamentes. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Ansprüche und Erwartungen an ein politisches Gremium sind hoch. Die Mitglieder des Jugendparlamenteskümmern sich jetzt um ihre eigene Professionalisierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Um sich vollumfänglich, vor allem aber auch effektiv und effizient für die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Gartenstadt einzusetzen, arbeiten die jungen Delegierten derzeit an neuen Strategien. Gutes tun und darüber zu reden, das haben die Jungparlamentarier längst verinnerlicht. Dass sie für ihre Zwecke öffentlichkeitswirksam auch ihre sozialen Netzwerke stärker in Anspruch nehmen müssen, wissen sie. Um ein einheitliches Bild bei ihren Postings und Veröffentlichungen zu erreichen und einen Wiedererkennungswert zu schaffen, arbeiten Mitglieder des JuPa in einer AG derzeit an einer Social Media Strategie. „Wir wollen zukünftig aktiver auf Social Media sein und im Hinblick auf die nächsten Jugendparlamentswahlen wäre es gut, wenn wir bis dahin unsere Kanäle gut nutzen“, äußerte beispielsweise Vorsitzender Dominic Budych während der jüngsten Sitzung des Parlaments, das coronakonform online tagte.

Im Gremium sammelten sie Ideen, um ihre Plattformen mit Inhalten zu füttern. Heraus kamen Vorschläge wie Steckbriefe der Jungparlamentarier, Veröffentlichung und Erklärung von Projekten, Informationen über aktuelle Sachstände oder jugendrelevanten Themen, die in den verschiedenen Gremien besprochen werden und natürlich – um die Interaktion mit der Wählerschaft zu fördern – Umfragen.

INFO Offene Fragen rund ums Kinderparlament Wahl Unklar ist derzeit, ob das kürzlich erst formierte Kinderparlament, das ebenfalls gemeinsam mit dem Jugendparlament im Dezember neu gewählt werden sollte, neue Mitglieder erhält oder ohne Wahl auf zwei weitere Amtsjahre verlängert. Arbeit Aufgrund der Pandemie waren viele der geplanten Aktivitäten mit den Kindern nicht möglich. Sie konnten nur sehr rudimentär die Ratsarbeit kennenlernen.

Parallel dazu ist seit Monaten auch ein Delegiertenseminar geplant, das bislang aufgrund der Pandemie allerdings noch nicht stattfinden konnte. Ein Online-Seminar daraus zu stricken, waren sich die Jugendlichen einig, sei keine Alternative. Daher wollen sie weiter das Infektionsgeschehen im Auge behalten und sobald der Inzidenzwert unter 100 fällt, die Chance nutzen, um in der Aula des Schulzentrums Walder Straße die lang geplante Schulung durchzuführen. Fortbilden wollen sich die Delegierten in den Gepflogenheiten der Ratsarbeit. Sie wollen beispielsweise lernen, wie die Ausschüsse arbeiten oder wie vernünftige Anträge gestellt werden. Gut instruiert wollen die Jungparlamentarier ihr Rederecht in den Ausschüssen künftig auskosten.