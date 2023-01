Jugendparlament Haan tagt Die Skateranlage Landstraße bleibt im Fokus

Darüber hinaus wird sich das Jugendparlament nun mit der Aktualisierung des Ehrenamts-Guides beschäftigen, eine Idee seines Vorgängers, um eine Übersicht sämtlicher Vereine und Organisationen in der Stadt zu bieten, in denen man sich ehrenamtlich engagieren kann. Dieser Guide sei aber mittlerweile in die Jahre gekommen und müsse aufgefrischt, die bereits aufgelisteten Vereine und Organisationen kontaktiert, neue Anlaufstellen aufgenommen werden, die sich dann gesammelt auf der Homepage der Stadt wiederfinden.