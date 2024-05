Europawahl in Haan Jugendliche setzten Zeichen für die EU

Mit Blick auf die Wahl zum EU-Parlament regte das Haaner Jugendamt in Person von Sarah Wendel und Peter Burek an, im Schillerpark eine Europaflagge zu pflanzen. Wolfgang Jegodowski, Vorsitzender der Europa-Union in Haan: „Die Teilnahme vieler Jugendlicher an dieser Aktion war ein erhebendes Zeichen. Und auch ihre Bereitschaft, sich für die nun kommende Pflege der gepflanzten Europaflagge einzusetzen, zeigt ihr Interesse an Europa.“