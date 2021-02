Jugendparlament Haan : Jugendliche können bei der Stadtgestaltung mitplanen

Skateranlage in Hösel --- Jugendrat schlägt Erweiterung vor Foto: Blazy, Achim (abz)

Haan Das Jugendparlament Haan will seine Arbeit digitaler machen und die Jugend bei Umfragen stärker einbinden. In einer Videokonferenz wurden viele Ideen entwickelt.

Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie vermögen den politischen Gestaltungswillen junger Menschen in Haan nicht hemmen. Zahlreiche Anregungen wurden in der jüngsten Sitzung des Haaner Jugendparlaments, zu der Vorsitzender Dominik Budych auch einige Gäste geladen hatte, in Form einer Videokonferenz erörtert sowie Beschlüsse gefasst.

Nach den Sitzungsformalien erläutert Jens Gabe, seit einem halben Jahr für die Gestaltung des öffentlichen Raums in Haan verantwortlich, auf welche Weise er die Neugestaltung von Neuer Markt, Fußgängerzone und Alter Markt angehen möchte und inwieweit auch die Wünsche junger Menschen nach Treff-Möglichkeiten in die Planung einfließen sollen.

„Mit 48 bin ich nicht mehr jugendlich. Deshalb will ich von euch wissen: Was wünscht ihr euch, was wünscht ihr euch im Vergleich mit anderen Städten oder Ländern, und was kann man auf Haan projizieren?“, sagt der Landschaftsarchitekt, der sich ein „Brainstorming mit digitalen Tools“ wünscht. Ideen, Skizzen und Bilden könnten gern auch an ihn direkt per Mail (jens.gabe@stadt-haan.de) geschickt werden.

Detailplanungen wie die neue City-Toilette, neue Bänke sowie Zufahrtsbeschränkungen durch Poller seinen bereits im Gange. In diesem Kontext betont Dominik Budych, dass es bei den Planungen bereits einen inhaltlichen Schulterschluss mit dem Seniorenbeirat sowie dem Kinderparlament gegeben habe. Im Fokus steht die Neuplanung des desolaten Areals Landstraße, wo ein altersübergreifender Treffpunkt für Sport und Kultur entstehen soll. „Es sollte eine Bühne geben, die verschiedene Angebote der Kultur wie Tanz- und Musikveranstaltungen ermöglichen“, regt Haans Jugendreferent Peter Burek an.

Parlamentsmitglied Amelie Lämmerhirt erläutert verschiedene Verbesserungsvorschläge für den ÖPNV für Jugendliche an die Adresse des Ausschusses für Umwelt und Mobilität (AUM). Gerade im Hinblick auf die Restaurierung der „Landstraße“ sollte es eine Busanbindung Richtung Nordstraße der Linie 792/O1 bis mindestens 2 Uhr geben.

Was den Medienentwicklungsplan angehe, so gibt die Beigeordnete Annette Herz wichtige Informationen. Von einer Vollausstattung mit digitalen Geräten in den Grundschulen werde abgesehen. „Doch alle Schüler ab Klasse 5/7 in Haan sollten entsprechend einer Bedarfsabfrage über ein digitales Endgerät verfügen und daher wurden 448 iPads angeschafft“, so Herz, die dafür votiert, dass die Geräte auch für eine private Nutzung zur Verfügung stehen sollen. Die Nutzung digitaler Hardware müsse jedoch mit den Lehrerinnen und Lehrern jeweils abgestimmt werden. Laut einer unter rund 330 Schülern weiterführender Schulen erhobenen Umfrage des Jugendparlaments gibt es jedoch noch immer eine signifikante Anzahl von Pädagogen, die mit den digitalen Möglichkeiten der Stoffvermittlung fremdeln.