Jugendhilfeausschuss Haan : Jocken Sack (GAL) bleibt weiter Vorsitzender

Haan Der Jugendhilfeausschuss des Stadtrates hat sich neu formiert und die Vorsitzenden gewählt. Die Spielplatz-Gestaltung bleibt ein wichtiges Thema.

Der Jugendhilfeausschuss ist startklar für seine Arbeit der kommenden fünf Jahre: Wichtigste Aufgaben bei der konstituierenden Sitzung waren die Wahlen eines oder einer Vorsitzenden, der Stellvertreter und die Bildung von Unterausschüssen. Zum Vorsitzenden wählte der Ausschuss einstimmig Jochen Sack (GAL), der allerdings krankheitsbedingt an der Sitzung nicht teilnehmen konnte. Die Sitzung leitete daher Vincent Endereß (CDU), der bereits im alten Jugendhilfeausschuss stellvertretender Vorsitzender war. Er wurde als erster Stellvertreter Sacks in seinem Amt bestätigt, zweite stellvertretende Vorsitzende ist Marion Klaus (SPD). „Jochen Sack ist seit vielen Jahren ein sehr guter Vorsitzender, der tief in den Themen drin ist“, sagte Vincent Endereß zu der einstimmigen Wahl. Sack ist Diplom-Sozialwissenschaftler und seit einigen Jahren als Coach für Familienzentren tätig.