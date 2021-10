Berufsleben : Jugendberufsagentur startet durch

Haan Für das Projekt haben die Agentur für Arbeit Mettmann, das Jobcenter ME-aktiv sowie das Jugend- und Sozialamt der Stadt Haan eng kooperiert. Jetzt war Auftakt.

Wohlmeinenden, jedoch häufig als penetrant empfundenen Ratschlägen der Eltern in Sachen Schule und Jobauswahl entgegnen Jugendliche nicht selten mit einem trotzigen „Ich muss gar nix!“. Es spricht viel für das Einfühlungsvermögen des Beratungsteams, dass es genau diesen Satz für die neue Jugendberufsagentur im Haaner Jugendhaus an der Alleestraße gewählt hat.

Die JBA unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Orientierung im Dickicht der Ausbildungsalternativen ebenso wie junge Erwachsene, die nach einem ihren Interessen adäquaten Berufseinstieg suchen. Bei dem neuen Angebot des Jugendhauses, das jeweils donnerstags von 15 bis 17 Uhr genutzt werden kann, ist zusammengekommen, was im Interesse der jungen Menschen zusammengehört. Für das Projekt haben die Agentur für Arbeit Mettmann, das Jobcenter ME-aktiv sowie Jugend- und Sozialamt der Stadt eng kooperiert. Demzufolge konnte Annette Herz zum Kick-off der Jugendberufsagentur zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitsagentur und Jobcenter, Jugend-und Sozialamt, des Jugendhauses sowie von Awo und Schulsozialarbeit begrüßen. Der Weg in Ausbildung und Beruf hat sich durch dieses niederschwellige Angebot für junge Menschen erheblich verkürzt. Mussten Jugendliche früher bei komplexeren Problemen mitunter bei drei Ämtern Termine vereinbaren und unterschiedliche Stellen aufsuchen, so sind diese bürokratischen Hürden jetzt aus dem Weg geräumt.