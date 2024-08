Deutsch-Französische Freundschaft Jugendliche aus Eu zu Besuch in Haan

Am ersten Tag der gemeinsamen Zeit lag der Fokus der Gruppe auf einer Erkundung der näheren Umgebung. Bei einem Besuch des Park Ville d`Eu inklusive eines Picknicks lernten die Jugendlichen ihre deutsche Partnerstadt kennen, bevor die Gruppe am nächsten Tag mit Schloss Burg ein echtes Wahrzeichen des Bergischen Landes erkundete. Neben vielen weiteren Ausflügen ins Umland von Haan in der Gruppe haben die Jugendlichen am Wochenende jeweils Aktivitäten mit ihren deutschen Gastfamilien unternommen.