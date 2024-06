Außergewöhnliche Gesprächsfähigkeit Benjamin Greipl aus Haan holt Bundessieg bei „Jugend debattiert“

Der 17-jährige Schüler Benjamin Greipl vom Städtischen Gymnasium in Haan hat das Bundesfinale von „Jugend debattiert“ in den Jahrgangsstufen 10 bis 13 gewonnen. Die Jury begründete ihre Wahl mit der außergewöhnlichen Gesprächsfähigkeit des 17-Jährigen im gesamten Verlauf der Debatte, wie die Veranstalter am Wochenende nach dem Finaldurchgang in Berlin mitteilten.