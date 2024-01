Holocaust-Gedenktag in Haan Bewegendes Gedenkkonzert im Dieker Carré

Die Texte von Juna Grossmann, Eliyah Havemann und Chajm Guski rüttelten heftig an der Überzeugung, dass man in Deutschland eigentlich auf einem guten Weg sei. Bereits der erste Text „Tägliche Erfahrung einer Jüdin in Deutschland“ machte nicht nur betroffen, sondern stellte auch die Frage nach den eigenen Urteilen und Vorurteilen. So zählt Juna Grossmann eine ganze Reihe von Vorurteilen gegen Juden auf, die ihr immer wieder begegnen. „Juden sind für das Wetter verantwortlich, Juden sind reich und können gut mit Geld umgehen, Juden sind besser in der Schule, Juden beherrschen die Banken“ sind nur einige davon. „Juden sind sexbesessen“ ebenfalls, festgemacht an zwei prominenten Juden, die Frauen missbrauchten. „Wirft man den Christen Pädophilie vor, nur weil einige wenige Christen Kinder missbraucht haben? Nein, das wäre ja auch absurd“, so Juna Grossmann.