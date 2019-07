Hilden : Johannesfest holt Portugal nach Hilden

Der Verein „União Portugesa de Hilden“ feiert das Fest seit 1976. Musik, Tanz und Spezialitäten haben viele Freunde.

Es ist eine Stimmung wie im Urlaub, entspannt und ausgelassen zugleich. Genau das ist auch die Absicht, die der Verein „União Portugesa de Hilden“ mit seinem Festa de São João – dem St. Johannesfest – verfolgt. „Es soll so sein wie ein Wochenende in Portugal“, betont Marco Pereira, 1. Vorsitzender, „wir versuchen, die Atmosphäre hierher zu bringen.“ Dafür sorgte zum einen das Bühnenprogramm. Die Liveband „Nova Som“ heizte den zahlreichen Besuchern mit portugiesischen und internationalen Hits ordentlich ein. Zuvor hatte bereits die Truppe des Tanz-Zentrums Graf das Publikum mit einer sehenswerten Performance verzaubert. Auch Folklore wurde geboten. Dazu hatte der Verein eine Folklore-Gruppe aus Düsseldorf gewonnen.

In Kooperation mit dem Tennisverein wurde die Gastronomie am Salzmannweg 25 übernommen.

Leidenschaft ist es, die alle freiwilligen Helfer antreibt, denn ohne die würde es das St. Johannesfest nicht geben. Und diese Begeisterung hält sich schon seit 1976. In diesem Jahr feierte der 1973 gegründete Verein nämlich zum ersten Mal sein Festa de São João. „Das Fest wird vor allem in Nord-Portugal gefeiert“, erklärt Marco Pereira und der 2. Vorsitzende Paulo Salgado fügt hinzu: „Weil in Hilden so viele Leute leben, die aus dem Raum Porta in Nord-Portugal stammen, wollten wir hier dieses Fest ins Leben rufen.“