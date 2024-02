Haaner Ratsherr und JHA-Vorsitzender geht in den Ruhestand Kinder stärken und ihnen eine Stimme geben

Sack Wissen Sie, wenn man 20 Jahre lang in einem Ausschuss sitzt, kennt man sich gut aus. Ich war sicher, als Vorsitzender noch mehr bewegen zu können und habe das auch getan. Und mich natürlich auch außerhalb dessen weiter für Kinder und Jugendliche stark gemacht. Ich habe rund 150 der 4000 Familienzentren in NRW aufgebaut, außerdem war der Ausbau der Kita-Plätze für mich schon immer ein sehr wichtiges Thema. Das hätte man in Haan damals, ich sage es einmal so salopp, fast verpennt. Es gab nicht genügend Plätze für die Über-Dreijährigen, geschweige denn für die kleineren Kinder. Heute sind wir eine der beiden am besten versorgten Städte in NRW. Das Gleiche galt für den Offenen Ganztag, hier leite ich seit 2005 den Qualitätszirkel. Heute sind wir auch hier bei einer tollen Betreuungsquote von 75 Prozent in der OGS. Und auch das reicht mir nicht: Mir geht es auch um die Qualität der Betreuung.