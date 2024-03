Haans größtes Millionenprojekt Jetzt kommt es zum „Rathaus-Schwur“

Wenn die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau am Donnerstag zu ihrer Sitzung im Ratssaal zusammenkommen, werden sie über das größte Millionen-Bauprojekt beraten und abstimmen, das die Stadt Haan sich für die kommenden Jahre vorgenommen hat. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Neubau des Haaner Rathauses, der die momentan über viele Gebäude in der Stadt verteilten Dienststellen künftig an einem zentralen Ort zusammenfassen soll.