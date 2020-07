Neuer Landschaftsarchitekt für Haan : „Wir schaffen Lebensräume, keine Kunstwerke“

INFO

Jens Gabe unterstützt David Sbrzesny, Leiter des Baubetriebshofes, der bisher allein für die Planung der zahlreichen geplanten Projekte in Haan zuständig war. „Fachlich gäbe es keinen besser qualifizierten Kollegen, auch menschlich passt er super ins Team“, sagt Sbrzesny.

Gabe ist 47 Jahre alt, wohnt in Düsseldorf und ist Vater eines Sohnes. Seine Mutter wurde in Haan geboren. Sein Schwerpunkt sind Objektplanung und nachhaltige Freianlagenplanung. Er ist Mitglied in Ausschüssen und Arbeitskreisen zum Thema Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur und hat dazu Fachvorträge gehalten und Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht.