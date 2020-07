Ausbildung : Jahrgangsbester Fleischer ist aus Gruiten

Haan Franziscus Brux wurde in der Metzgerei Rauschmann von Inhaber Alexander Hennig ausgebildet. Der Aufenthalt auf einer Schaffarm auf der Nordinsel Neuseelands während seiner Schulzeit hatte bei dem 21-Jährigen das Interesse an dem Handwerksberuf geweckt.

Ausgesprochen bescheiden wirkt er, dabei ist er der Beste. Franziscus Brux, der in der Gruitener Traditionsmetzgerei Rauschmann ausgebildet wurde, hat gerade als Jahrgangsbester die Gesellenprüfung im Fleischerhandwerk, die in Essen abgenommen wurde, bestanden. Peter Morgenstern, Obermeister der Fleischerinnung Düsseldorf/Mettmann/Solingen, überreicht gemeinsam mit Fleischermeister und Ausbilder Alexander Hennig in Anerkennung der hervorragenden Leistung einen Ehrenstahl. Damit kann Brux zukünftig seine Messer schärfen. „Theorie und Praxis, unterteilt in acht Fächer, alles sehr gut“, lobt Morgenstern, der dem 21-jährigen Nachwuchs-Metzger sogleich die Meisterschule zur Fortsetzung der Karriere ans Herz legt.

Der Aufenthalt auf einer Schaffarm auf der Nordinsel Neuseelands während seiner Schulzeit hat das Interesse von Franziscus Brux, der seinerzeit in Kempen am Niederrhein wohnte, am Beruf des Schlachters geweckt. Seine Eltern, Vater Ingenieur und Mutter Lehrerin, haben ihren Sohn, von Anbeginn bei seiner Berufswahl, die bei manchen schon mal Befremden auslösen kann, bestärkt. Ebenso entspannt reagierte sein Freundeskreis. Da Brux unbedingt das gesamte Spektrum seines Berufs kennenlernen wollte, sollte neben der Tätigkeit in der Wurstküche auch das Schlachten dazu gehören. „Allerdings hat sich mit den Jahren die Zahl der potenziellen Innungsbetriebe für diese umfassende Ausbildung auf gerade mal zwei reduziert“, sagt Morgenstern mit kritischem Unterton hinsichtlich der politischen Weichenstellung in der Vergangenheit, „die sich jetzt im Fall Tönnies rächt“.