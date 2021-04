Innenstadt Haan : Irritationen um „Stadtbank“-Umfrage

Haan Mit einer in der Fußgängerzone aufgestellten Tropenholz-Bank wollte die Stadt Haan die Bürger testen lassen, ob die im Zuge der Innenstadt-Konzepts vorgesehenen „Stadtbänke“ in Form dieses Modells angeschafft werden können.

Eine Auswertung der Reaktionen ist für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 27. April vorgesehen. WLH-Fraktionschefin Meike Lukat hat jetzt jedoch schon einige Exemplare aufgestellt entdeckt und will wissen: „Wie ernst kann man Ihre Bürgerbeteiligung nehmen, wenn man heute durch Haan geht und am Park Ville d‘Eu und am Alten Kirchplatz bereits die beschafften ,Stadtbänke’ erblickt?“