Caritas-Ausstellung in Haan : 25 Porträts geben der Flucht und Schicksalen ein Gesicht

Haan In der Interkulturellen Woche wird in Haan zehn Tage lang eine Ausstellung mit 25 Porträts gezeigt. Die beiden großen Kirchengemeinden machen mit.

Erneut ruft das Motto „#offen geht“ bundesweit zur Beteiligung an der Interkulturellen Woche auf. Auch Haaner Akteure machen mit und haben dazu die Ausstellung „Fremd bin ich hierher gekommen – junge Geflüchtete in 25 Portraits“ in die Gartenstadt geholt. Zu sehen ist die Ausstellung vom 12. bis 22. September in der katholischen Kirche an der Königstraße. Eine Lesung im Haus an der Kirche, Kaiserstraße 40, sowie eine Führung durch die Ausstellung geben einen tieferen Einblick in die Hintergründe.