Straßenbeleuchtung in Haan : Intelligente Beleuchtung: Stadt weist „Alleingang“-Vorwurf zurück

Haan In einem Schreiben an JU-Chef Tim Feisel stellt die Technische Beigeordnete klar, die Aktivitäten der Stadt seien deutlich älter als der politische Antrag.

In einem Schreiben an den JU-Vorsitzenden Tim Feisel stellt die Technische Beigeordnete Christine Petra Schacht jetzt klar: „Die Stadtverwaltung wurde mit der Einführung der Lichtökologischen Richtlinie beauftragt, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an die Bedürfnisse der Tierwelt und den Willen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung auszurichten.“ Bei der Planung der Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Diekermühle sei vor diesem Hintergrund evaluiert worden, welche technische Lösung sinnvoll eingesetzt werden könne. „Es gehört zum laufenden Geschäft der Verwaltung, unter den genannten Möglichkeiten und Schranken zu agieren“, führt Schacht aus. Der Einsatz des „laufenden Lichts“ umfasse die Errichtung einfacher Straßenbeleuchtungskörper, die um einen Bewegungssensor erweitert seien. Ziel sei es, die Lichtverschmutzung in dem zu beleuchtenden Grüngürtel des Gymnasiums Adlerstraße auf das nötigste Minimum zu reduzieren, ohne das Sicherheitsbedürfnis der Fußgänge und Radfahrer zu konterkarieren.