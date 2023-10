Nach Erfolg im letzten Jahr Inner Wheel Club – Ortswechsel beim Charity-Weinverkauf

Am Samstag, 21. Oktober, werden dort in der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr Blanc de Noir, Grauburgunder, Chardonnay sowie Sekt vom Weingut Markus Schädler in der Pfalz verkauft. Die Flaschen seien so etikettiert, dass sie sich auch hervorragend als Gastgeschenk bei Einladungen eignen, betont der Inner Wheel Club. Der Erlös komme zu 100 Prozent sozialen Einrichtungen und Projekten in den Städten Hilden, Haan und Erkrath zugute.