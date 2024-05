Innenstadt-Umbau in Haan Beim „lila“ Boden sieht manch einer Rot

Haan · Auch nach den Erläuterungen der Stadt zu der knalligen Farbauswahl für den Spielbereich am Alten Markt halten die Diskussionen an. Einige fürchten gar, Haan locke mit dem „lila“ Boden Nachahmer an.

03.05.2024 , 17:34 Uhr

„Stein“ des Anstoßes: der lilafarbene Gummigranulat-Boden am Karussell auf dem Alten Markt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement