Haan : „Ich wollte einfach etwas Gutes tun“

Haan Zuerst das Bundesverdienstkreuz und nun der eigene Sitzplatz mit Namensplakette im Park Ville d’Eu: Die engagierte Haanerin Ingeborg Gößwein (93) hat bei der Umgestaltung des Parks eine Bank beigesteuert, die nun ihren Namen trägt und den ihres langjährigen und kürzlich aus dem Leben geschiedenen Hundes Happy.

Entspannt sitzt Ingeborg Gößwein am Donnerstagmittag auf der neuen Bank im umgestalteten Park Ville d’Eu, einer ihrer Lieblingsorte, wo sie gerne spazieren geht. Sie lächelt, während sie ihren Blick auf die genau gegenüberliegende Kirche St. Chrysanthus und Daria richtet – ein weiterer Lieblingsort der 93-Jährigen. Denn in dieser Gemeinde ist sie daheim und seit vielen Jahren aktiv.

Dass genau an dieser Stelle im Park die von ihr gespendete Parkbank steht, ist also kein Zufall. Es ist Gößweins neuer Lieblingsplatz, den sei auch allen übrigen Besuchern zur Verfügung stellt.

Vor sieben Jahre wurde ihr für ihr großes soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz im Haaner Rathaus verliehen. Doch die ehemalige Lehrerin des Helmholtz-Gymnasiums in Hilden ist in der Gartenstadt nicht nur für ihr unermüdliches Engagement bekannt (siehe Info), sondern auch durch ihren tierischen Weggefährten „Happy“, der kürzlich von ihr ging.

Doch Gößwein hat mit der Spende der Parkbank am Ende auch dafür gesorgt, dass ihr vierbeiniges „Glück“ im städtischen Park Ville d‘Eu verewigt ist. Auf einer kleinen Plakette an der Rückenlehne ihres Lieblingsplatzes ist nämlich ihr eigener Name und der ihres Hundes eingraviert.

Sie seufzt und gleich sprudeln zahlreiche Anekdoten aus Gößwein heraus. Denn Happy schmuste sich nicht nur in die Herzen aller, sondern war auch „der frömmste Hund auf der ganzen Welt“, versichert die 93-Jährige zufrieden. Denn obwohl ihr kleines Glück wahrlich verfressen war, verweigerte der Hund bei einer Gelegenheit in der Kirche an der geweihten Hostie zu knabbern. Zu Hause aber fraß er eine ganze Packung Backoblaten weg, erinnert sich Gößwein und schmunzelt. „Dass ihm grundsätzlich Oblaten nicht schmeckten, ist also ausgeschlossen. Er schien bei der Hostie etwas gespürt zu haben.“