Infoabend in Haan Kampf gegen Straftaten im Netz

Steffens Alles, was ich im Netz tue, bleibt, und zwar für immer. Es spielt also eine große Rolle, was ich von mir preisgebe, was ich kommentiere, wie ich mir ein sicheres Profil einrichte. Genauso wichtig ist es zu wissen, was ich darf und nicht darf. Die Verletzung von Bildrechten ist etwa ein großes Thema. Das muss ich bei meinen Infoabenden oft auch Erwachsenen erklären. Wissen alle, die auf meinen Fotos zu sehen sind, dass ich diese Bilder in meinen WhatsApp-Status stelle und sind sie damit einverstanden? Wenn nicht, darf ich diese Bilder nicht veröffentlichen. Das gilt auch für den Besitz bestimmter Dateien. In Bezug auf Kinderpornografie ist nicht nur die Verbreitung, sondern auch der Besitz strafbar. Formell machen sich ganze Klassen strafbar.