Sanierung der L 357 Info-Abend zur Gruitener Straße am 16. Februar

Gute Nachrichten für die Anwohner der Millrather- und Gruitener Straße, aber auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, die in diesem Bereich der L 357 regelmäßig unterwegs sind. Für die vom Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten (BVV) sowie der Stadt Haan gemeinsam angestrebte Informationsveranstaltung zur geplanten Sanierung der Fahrbahn und des Radweges ist jetzt sowohl ein Datum, als auch eine Versammlungsstätte gefunden. Dies gab Wolfgang Stötzner, der Vorsitzende des BVV, gegenüber unserer Redaktion bekannt. So soll die Veranstaltung im Rahmen des „BVV-Bürgertreffs Special“ am Freitag, 16. Februar, in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr über die Bühne gehen. Ort ist der Mehrzweckraum der Freien Waldorfschule Gruiten, Prälat-Marschall-Straße 34.