Katholische Pfarrgemeinde : Wieder Gottesdienste in St. Nikolaus

Haan Gemeinde sucht dringend freiwillige Helfer für den Willkommensdienst, um die Corona-Auflagen erfüllen zu können. Außerhalb der Gottesdienstzeiten bleibt die Kirche in den Sommerferien geschlossen.

Die katholische Gemeinde feiert in auch in St. Nikolaus Gruiten wieder Gottesdienste und zwar am Samstag um 17 Uhr und am Dienstag um 9.30 Uhr. Dafür gelten besondere Abstands- und Hygieneregeln. Besucher müssen sich online anmelden über die Homepage www.kath-kirche-haan.de oder telefonisch unter 0212-317454 (Herr Klöbbe). Anmeldeschluss für beide Messen ist jeweils Donnerstag, 18 Uhr. Besucher müssen ihre Namen und Adressen hinterlassen. Die Daten werden vier Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet. Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur möglich, wenn die Anmeldung mündlich oder schriftlich bestätigt wurde. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Singen. Der Willkommensdienst weist den Besuchern einen Sitzplatz zu, eine freie Platzwahl ist leider nicht möglich. Personen, die in einem Haushalt leben, können zusammen in einer Bank sitzen. Es liegen keine Gotteslob-Bücher aus. Besucher sind gebeten, möglichst bitte ihr eigenes Buch mitzubringen. Vor und nach den Messen dürfen am Marienbild leider keine Kerzen entzündet werden können, bedauert die Gemeinde. Die Corona-Auflagen sind sehr aufwändig. Deshalb können Gottesdienste nur stattfinden, wenn sich genügend Personen bereit erklären, den Willkommensdienst (Anmeldung der Gottesdienstbesucher überprüfen, Sitzplatz zuweisen) zu übernehmen. Insbesondere für St. Nikolaus werden dringend noch freiwillige Helfer gesucht (bitte im Pastoralbüro melden). Im Juli bleibt die Kirche St. Nikolaus außerhalb der Gottesdienstzeiten geschlossen