Knapp drei Jahre nach Jahrhunderthochwasser Gutachten zu Hochwasserschutz in Gruiten vorgelegt

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt in Haan verweist zudem in einer Mitteilung darauf, dass die Becken „einen schwerwiegenden Eingriff in die Natur und die Bachlandschaften oberhalb Gruitens bedeuten und ein enormes Geld verschlingen.“ In der Tat stellt das Gutachten fest, dass auch „aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Bau der Rückhaltebecken nicht zu rechtfertigen“ wäre. Bau und Unterhaltung der Becken werden also als teurer veranschlagt als mögliche Hochwasserschäden. Der BRW hat dennoch bei der Bezirksregierung um eine mögliche Förderung angefragt.