In Haan wird gefeiert Das Bürgerfest lockt in die Innenstadt

Beim Bürgerfest am Sonntag, 14. Mai, präsentieren sich an gut 40 Ständen auf dem Neuen Markt zahlreiche Haaner Vereine und politische Gruppen mit Informationen, Spielen, Aktionen und natürlich einer großen Auswahl an Speisen und Getränken. „Wir freuen uns, dass wir nun nach 2018 endlich wieder unser Bürgerfest feiern können“, sagt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke bei der Vorstellung des Programms.