Abfallentsorgung in Haan : Gelbe Tonnen werden ausgetauscht

Abfallentsorgung in Haan

Haan Die Auslieferung der neuen Behälter für Verpackungswertstoffe geschieht Mitte November, die Nutzung ist aber erst ab Januar möglich.

Ab Januar 2023 ist die RMG Rohstoffmanagement GmbH als neuer Vertragspartner der Dualen Systeme Deutschland damit beauftragt, die Leichtverpackungen im Kreis Mettmann in den Gelben Tonnen und Containern und den Gelben Säcken einzusammeln.

Für die Haushalte in Haan ändert sich, was die Abholung der Gelben Behälter und der Gelben Säcke betrifft, nichts. Es bleibt bei der 14-täglichen Leerung und auch die Abfuhrbezirke und -tage werden beibehalten.

Für die Bürger in Haan bedeutet das, dass die neuen Gelben Tonnen der RMG GmbH zwischen dem 10. und 16. November 2022 ausgeliefert werden, aber erst ab Januar 2023 genutzt werden können. Daher werden diese Tonnen mit einem entsprechenden Hinweis versehen und zugeklebt sein. Die Awista Logistik GmbH wird ihre Tonnen nach der letzten Leerung im Jahr 2022 einsammeln. Die Haaner Abfallberatung appelliert: „Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Gelber Müllbehälter in der 51. und 52. Kalenderwoche (ab 19. Dezember 2022) zu den Leerungsterminen auf jeden Fall an der Abholstelle bereitgestellt wird, selbst wenn der Behälter leer sein sollte.“