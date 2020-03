Stadtratssitzung (2) : Der Stadtrat tagt am Dienstag – im Schulzentrum

Der Stadtrat tagt am Dienstag – im Schulzentrum

Haan In Haan soll es eine öffentliche Sitzung unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln geben. Doch diverse Ratsmitglieder bleiben zu Hause.

(pec) Wer am Dienstag, 31. März, verfolgen möchte, wie es etwa in Sachen Neubau der Polizeiwache weitergeht, muss sich darauf einstellen, am Eingang des Schulzentrums Walder Straße seine Personalien anzugeben und die Hände zu desinfizieren. Beides ist Voraussetzung für den Einlass zur Sitzung des Haaner Stadtrats, die dort stattfinden wird und um die es bis zuletzt politischen Streit gibt.