Raub in Haan Drei Männer reißen in Geschäft hochwertige Handys an sich

Die Vorsicht des Ladeninhabers konnte den dreisten Überfall nicht verhindern: Gegen 15.15 Uhr am Dienstag klingelte ein Mann an der Tür eines Handygeschäftes an der Bahnhofstraße in Haan. Der Inhaber, der die Tür aus Sicherheitsgründen abgeschlossen hatte, hielt den Mann für einen Kunden und öffnete. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien zwei weitere Männer durch die Tür geschlüpft, als sich der Kaufmann kurz umdrehte. Das Trio begann gleich damit, hochwertige Smartphones aus ihren Verkaufsverankerungen zu reißen. Der Ladeninhaber versuchte zwar noch, das Trio seinem Vorhaben zu hindern, wurde aber von einem der Täter bedroht und von einem zweiten zur Seite gestoßen. Die Räuber flüchteten mit drei Smartphones in Richtung eines in der Nähe geparkten anthrazit-farbenen BMW, mit dem sie dann davon fuhren. Kurz darauf alarmierte der Inhaber die Polizei. Deren sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.