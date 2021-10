Nach Coronapause : In Gruiten kräht, gackert und gurrt es wieder

Haan Das DRK beherbergte am Wochenende die Schau des Rassegeflügelzuchtvereins Gruiten 1908. Weil der Bürgersaal bei der Flut im Juli „abgesoffen“ war, hatten sich die Geflügelfans einen neuen Ausstellungsort suchen müssen.

Es ist die erste Ortsschau seit 2019. Damals fand sie noch im Bürgersaal statt. „Der ist aber abgesoffen“, sagt Jörg Clauberg, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Gruiten 1908. Die Flutschäden machten eine Rassegeflügelausstellung dort in diesem Jahr unmöglich. „Eins unserer Mitglieder ist im DRK aktiv“, erzählt Clauberg. So entstand die Idee, die Ausstellung in der Wagenhalle zu organisieren. „Wir sind froh “, sagt der Vorsitzende. „Das ist eine schöne Ausstellung geworden.“

In der Tat bietet sie eine sehenswerte Vielfalt an Rassegeflügel. Vor allem große Hühnerrassen sind vertreten. „Hamburger Silberlack“, „Amerikanische Leghorn“ und „Kraienköppe“. Züchter Dieter Kube hat für seine „Bergischen Kräher“ die Landesverbandsmedaille erhalten. „Das ist die höchste Auszeichnung“, freut er sich. Seit seinem 14. Lebensjahr züchtet Kube Geflügel. „Ich bin durch einen Freund dazu gekommen“, erinnert er sich. „Der hatte Tauben.“ Damit hat auch Kube angefangen, dann kamen Hühner und Fasane dazu. Derzeit sind rund 100 Hühner bei ihm Zuhause, darunter „Yokohamas“, „Goldene Italiener“ und zwei Zwerghuhnrassen.

Rund 35 Mitglieder hat der Rassegeflügelzuchtverein Gruiten derzeit – Tendenz steigend. „Die Nachfrage ist da“, freut sich Kube. Das Interesse an der Nutztierhaltung steige. Selbstversorgung und bewusste Ernährung rückten stärker in den Fokus. Das bringe viele Leute dazu, sich eigene Hühner zu halten. Um sich Tipps zu holen, treten sie in den Rassegeflügelzuchtverein ein. So verschiebt sich derzeit ein wenig der Vereinsmittelpunkt vom Züchten auf die Haltung.