Immobilien in Haan Leerstände alarmieren die Politik

Neben der jeweiligen Geschäftsbezeichnung ist ein Hinweis besonders oft in den Schaufenstern von Haaner Ladenlokalen zu lesen: „Zu vermieten!“ Ein prominentes Beispiel ist die frühere KIK-Filiale an der Kaiserstraße, in deren Verkaufsraum die ausgestellten Malereien einer Künstlerin wenigstens für einen kleinen Farbtupfer sorgen.