Ohne Termin : Impfaktion auf dem Haaner Wochenmarkt

In anderen Städten, wie hier in Bad Essen (Niedersachsen), waren Impfaktionen auf dem Wochenmarkt bereits ein voller Erfolg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Der Stand solle in der Nähe der Bücherei platziert werden, heißt es aus dem Rathaus. In der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr am Samstag, 14. August, könne jeder ohne Termin einfach vorbeikommen.

Wenn die Bürger nicht zum Impfen kommen, kommt das Impfteam eben zu den Bürgern: In diesem Sinne findet in Absprache mit dem Impfzentrum Erkrath am Samstag kommender Woche, 14. August, eine Impfaktion auf dem Haaner Wochenmarkt statt. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Geplante Impfzeit ist demnach von 7 Uhr bis 13 Uhr. Der Stand solle in der Nähe der Bücherei platziert werden, heißt es aus dem Rathaus.