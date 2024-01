Beratung der Caritas hilft Immer mehr Verschuldete in Haan

Gärtner, der im Kreis Mettmann mit zwei weiteren Kollegen für die Städte Haan, Mettmann und Heiligenhaus zuständig ist, betreute im Jahr 2023 106 Klienten in Haan. 2022 waren es noch 98 und auch damit schon weit mehr als in den vielen Jahren zuvor. „Tendenz steigend“, berichtet Gärtner, und erzählt davon, dass er und seine Kollegen 2023 trotz großen Engagements, denn selbstverständlich seien einem die Schicksale der Menschen nicht egal, nicht nachgekommen sei mit der Bearbeitung. Dennoch, so betont der Schuldnerberater, können sich verschuldete Menschen nach wie vor unter der Telefonnummer 02104 79493323 oder per E-Mail (schuldnerberatung@caritas-mettmann.de) an ihn wenden. „Wir laufen zwar über, aber das heißt nicht, dass wir nicht weitere Hilfe anbieten“, erklärt Gärtner. Gegebenenfalls kämen Betroffene dann auf eine Warteliste, „für dringende Fälle gilt das aber selbstverständlich nicht. Also wenn jemand kurz davor steht, aufgrund von Mietschulden aus seiner Wohnung heraus zu müssen, helfen wir sofort“.