Gesellschaft : Rücksichtslos durchs Naturschutzgebiet

Immer mehr Menschen nutzen das Ittertal als eine Art privaten Freizeitpark. Sie graben Pflanzen aus, trampeln durch Brutgebiete der Vögel und hinterlassen jede Menge Müll. Anwohner sind empört – und appellieren an die Vernunft.

Seit etwa fünf Jahren wohnt Barbara Leibelt nun schon im Ittertal. Von ihrem Garten aus genießt sie den Blick auf das Naturschutzgebiet, vor allem auf die Itter, an deren Ufern immer wieder Vögel brüten. Doch was der Haanerin an einem der vergangenen Wochenenden ins Blickfeld geriet, verschlug ihr fast die Sprache: „Da trampelte doch tatsächlich eine ganze Familie mit Mutter, Vater und Kleinkind in Gummistiefeln durch das Bachbett, als wäre das eine Abenteuer-Attraktion“, berichtet Barbara Leibelt. Sie habe die drei dann freundlich darauf hingewiesen, dass man mit so einem Verhalten wichtige Brutplätze zerstöre und die Vögel vertreibe. Doch die Familie habe sich überhaupt nicht daran gestört und sei einfach weiter durchs Wasser gestapft – nach dem Motto: Wir lassen uns doch unseren Spaß nicht verderben.