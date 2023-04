Gesundheit in Haan 550 Haaner über 65 leiden an Demenz

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Derzeit leben in Haan rund 550 Menschen im Alter von mehr als 65 Jahren, die an Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen leiden. „Im Kreis Mettmann sind es 8500“, weiß Jutta Barz, Leiterin des Demenznetzes in der Gartenstadt. Hinzu kommen jene Erkrankten, die jünger sind als 65. Die Zahlen steigen. Deshalb ist es wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und aus der Tabuzone zu holen.