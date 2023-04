Von Udo Jürgens bis Gitte Im „Schlager-Express“ rund um die Welt

Der „Schlager-Express“ stand bereits unter Dampf, als „Lokführer“ Hermann Neumann (DJ), „Heizer“ Nico Brauße (Technik) und „Reiseleiterin“ Gundel Seibel (Animation) am Donnerstagnachmittag noch einmal einen letzten Blick in den „Wartesaal“ warfen. Was sie sahen, ließ sie zufrieden strahlen: Die 80 gedeckten Tische im „Haus an der Kirche“ reichten nicht aus, um jedem Reiselustigen einen Platz anzubieten, der sich mit dem Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ auf eine musikalische Reise rund um die Welt begeben wollte. Dies tat der heiteren und gelösten Stimmung aber keinen Abbruch.