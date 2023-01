Bilanz und Spenden-Übergabe Es heißt wieder „Film ab!“ im Kirchenkino

Mit Filmen, wie „Kontra“ oder das „Perfekte Geheimnis“, lockt das ökumenische Kirchenkino an jedem ersten Freitag eines Monats um 19.30 Uhr ins Haus an der Kirche, Kaiserstraße 40. Hierbei besonders oft vertreten: Komödien. Nur niveauvoll sollten sie sein. Gerade in diesem Filmgenre gäbe es „sehr viel flaches Gelände“, weiß Hans-Martin Huland. Zusammen mit Thomas Berthold, Klaus Nilgen und Jürgen Phillipen ist er Teil des Teams rund um das Kirchenkino. Jeden Film schauen und beurteilen Thomas Berthold und Hans-Martin Huland vor der Aufführung.