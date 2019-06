Haan : Im Grünzug soll auch Fitness wachsen

Haan Am Technologiepark Haan sind fünf Übungsstationen errichtet worden. Unternehmen sponsern das Projekt.

An Edelstahlbügeln können die sportlichen Nutzer oder solche, die es noch werden wollen, Liegestütze und Klimmzüge machen, also ihre Schulter-, Brust-, Arm- und Rumpfmuskulatur kräftigen. Ein Gerät bietet Rollen, an denen Muskeln von Rücken oder Nacken gelockert werden können. Eine Station bietet zweimal zwei Scheiben, die mit beiden Händen in Rotation gebracht werden können, wodurch Arme und Schultern gekräftigt und gelockert werden können.